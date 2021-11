광양서 보는 이건희 컬렉션 7일 막 내려

전남도립미술관 ‘고귀한 시간, 위대한 선물’오는 7일 대단원 막 내려



전남국제수묵비엔날레 특별전 ‘소전 손재형’ 展도 함께 피날레



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시가 이건희 컬렉션 특별전 ‘고귀한 시간, 위대한 선물’과 전남국제수묵비엔날레 특별전 ‘소전 손재형’ 폐막이 이틀 앞으로 다가온 가운데, 서둘러 전남도립미술관을 찾을 것을 당부한다고 5일 밝혔다.

전남도립미술관이 야심에 차게 개최한 이건희 컬렉션 특별전은 기증작품 전체를 한자리에서 볼 수 있는 뜻깊은 전시로, 관람객들로부터 큰 찬사를 받으며 전시 내내 성시를 이뤘다.

한국 추상의 선구자 김환기, 강렬한 채색화로 한국 화단에 큰 자취를 남긴 천경자, 수묵화가 박대성 외에도 오지호, 김은호 등 남도의 숨결이 깊게 밴 작품들이라는 평가와 함께 잔잔한 감동을 선사했다.

전남국제수묵비엔날레 특별전으로 개최된 ‘한국 서예의 거장: 소전 손재형’ 展도 오는 7일 피날레를 목전에 두고 있다.

일본의 영향을 받은 ‘서도’ 대신 ‘서예’라는 명칭을 창안해 붓글씨를 예술의 영역으로 확장하고, 소전체라는 독특한 서체를 확립하는 등 서예사에 큰 발자국을 남긴 손재형의 창의적인 작품들이 벽면을 가득 메우고 있다.

특히, 전소될 수도 있었던 추사 김정희의 세한도를 되찾아온 아찔한 스토리, 개성 넘치는 충무공 벽파진 전첩비의 비문, 은은한 묵향이 배인 문인화 등은 관람객들의 발걸음을 사로잡는다.

박순기 관광과장은 “광양에 있는 전남도립미술관이 개최하는 이건희 컬렉션 특별전, 수묵비엔날레 특별전 등 수준 높은 전시의 폐막이 임박한 만큼 서둘러 미술관을 찾으시길 당부드린다”고 말했다.

이어 “오는 토·일 오후 2시, 배알도 섬 정원에서 열리는 배알도 버스킹도 함께 즐기면서 문화예술을 맘껏 향유하고 광양의 아름다운 가을을 기억에 담아가시길 바란다”고 덧붙였다.

