삼성화재, AI 심사시스템 '삼성 아이티페어' 은상 수상

장기U 시스템은 피보험자의 질병을 고려해 보험사가 인수할 수 있는 최적의 담보를 찾아준다. 고객이 고지한 내용과 보험금 청구 이력을 살펴 AI가 스스로 심사하고,승인여부를 알려준다.

특히 삼성화재는 업계 최초로 고객이 보험금 청구 이력이 있더라도 AI를 통해 자동 심사가 가능하게 만들었다. 건강보험에 가입하려는 고객들은 보험금 청구 이력과 무관하게 빠른 심사 과정을 거쳐 편리하게 가입할 수 있다.현재 회사 내부 심사시스템을 넘어 내달부터 다이렉트에도 탑재될 예정이다.

아울러 삼성화재는 장기재물보험에 대해서 AI 이미지 인식과 일상적인 언어를 이해하는 자연어 처리를 통해 빠르고 정확한 업종 선택을 할 수 있다. 보험 가입 시 제출한 건물의 사진을 인식해 업종과 관리 상태에 대한 판단을 AI가 스스로 내릴 수 있도록 했다.

인공지능(AI)를 이용한 재물보험 가입 심사 시스템은 올해 1월 특허청으로부터 특허를 취득하기도 했다.

삼성화재 관계자는 "심사 시간을 획기적으로 단축해 고객에게 편리함을 제공한 점이 높이 평가 받았다"며 "고객들이 편리하게 보험을 가입할 수 있게 더 좋은 시스템을 개발하겠다"고 밝혔다.

