페이스북·나이키 이어 中 빅테크도 메타버스 진출

[아시아경제 조현의 기자] 알리바바, 바이두 등 중국 빅테크가 잇따라 메타버스 관련 상표 등록을 신청하고 있다. 메타버스는 가상을 의미하는 '메타(meta)'와 세계를 의미하는 '유니버스(universe)'의 합성어로, 가상과 현실 세계가 상호작용하는 3차원 가상세계를 뜻한다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 5일 중국 기업 정보 관련 회사 치차차를 인용해 "게임회사 넷이즈와 자회사들이 지난달 말 메타버스 관련 상표 여러개를 신청했다"고 보도했다.

넷이즈 그룹이 신청한 상표에는 회사명과 '메타버스'를 결합한 '넷이즈 메타버스', '푸시 메타버스', '레이훠 메타버스' 등이 포함돼 있다. 이들 상표는 디자인 연구, 커뮤니케이션 서비스, 교육과 엔터테인먼트 등 다양한 분야를 아우른다.

중국 최대 검색 엔진 기업 바이두는 과학과 디자인 연구 분야에서 '메타앱'이라는 상표 등록을 신청했다. SCMP는 "바이두의 상표 등록 신청은 페이스북이 사명을 '메타'(Meta)로 변경한다고 발표한 다음날인 지난달 29일 이뤄졌다"고 설명했다.

텐센트는 앞서 지난 9월 약 100개의 메타버스 관련 상표 등록 신청을 제기했다. 알리바바도 같은 달 다수의 메타버스 관련 상표 등록을 신청했다. SCMP는 소식통을 인용해 "텐센트는 차세대 인터넷용 최신 게임을 개발할 새로운 스튜디오를 위해 국제적인 팀을 꾸리며 메타버스와 유사한 개발에 집중하고 있다"고 보도했다.

틱톡 모회사인 바이트댄스는 메타버스 기반 세계적 플랫폼 로블록스와 경쟁하는 중국 리월드의 모회사 마이코드뷰에 지난 4월 1억 위안(약 185억 원)을 투자한 데 이어 8월에는 중국 가상현실(VR) 헤드셋 기기 스타트업 피코를 인수했다.

중국 빅테크는 당국의 우려에도 메타버스에 주목하고 있다. 관영 싱크탱크인 중국현대국제관계연구원(CICIR)은 지난달 30일 발간한 보고서에서 "메타버스가 아직 초기 개발 단계이지만 기술적 특징과 개발 패턴을 볼 때 사이버안보 위협부터 기술 패권 문제에 이르기까지 잠재적인 국가안보 위험을 안고 있다"고 지적했다.

SCMP는 "메타버스가 아직 초기 단계임에도 메타버스 붐에 편승하려는 중국 빅테크 기업들의 최근 움직임은 이 새롭게 부상하는 인터넷 사업 모델의 판돈이 클 것임을 보여준다"고 풀이했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr