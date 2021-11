베이징서도…中 사재기 확산 비상

[아시아경제 조현의 기자] 중국의 생필품 사재기 현상이 수도 베이징으로까지 확산했다. 당국이 진화에 나섰지만 코로나19 확산세에 불안 심리가 이어지고 있다.

5일 현지 언론 등에 따르면 장쑤성과 충칭시 등에서 벌어진 사재기 현상이 베이징으로까지 나타나고 있다.

베이징 일부 대형마트에는 지난 3일부터 쌀과 밀가루, 식용유 등 중국 주요 생필품을 사려는 시민들이 몰려들고 있다. 현지 언론은 "시민들이 카트 가득 생필품을 채워 마트 계산대에 길게 줄을 섰다"고 전했다.

쌀과 밀가루 등 곡식류 외에도 배추, 대파, 감자, 양파 등 채소류도 사재기 품목 대상이다. 한 대형마트 관계자는 "물건을 빠르게 채우고 있지만 채우는 속도보다 사가는 속도가 훨씬 빨라 판매대가 텅텅 비고 있다"고 말했다.

사재기 현상이 확산하자 중앙정부와 지방정부는 생필품 공급이 원활하다고 거듭 강조하고 있다. 국가식량물자비축국이 지난 3일 식량 비축량이 역대 최고 수준이라고 발표한 데 이어 농업농촌부도 전날 전국 채소 공급 총량이 충분한 상태라고 밝혔다.

중국의 사재기 현상은 코로나19 지역 감염 확산과 양안(대륙과 타이완) 긴장 고조에 따른 것이다. 중국의 신규 확진자는 전날 기준 68명으로, 전국 31개성 중 20개성으로 전날 대비 1곳이 더 늘었다.

