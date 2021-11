[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <부이사관 승진> ▲관세청 인사혁신담당관 백형민(白亨敏) ▲관세청 통관물류정책과장 한 민(韓 敏) <과장급 전보> ▲인천공항국제우편세관장 유태수(劉泰秀)(이상 11월 8일자)

