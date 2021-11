위메이드, 게임 개발사 액션스퀘어에 전략적 투자…위믹스 생태계 확대

[아시아경제 강나훔 기자] 위메이드가 모바일 전문 게임 개발사 액션스퀘어와 사업 협력을 위한 업무협약을 체결하고 전략적 투자를 단행했다고 5일 밝혔다.

액션스퀘어는 모바일 게임으로는 처음으로 대한민국 게임대상을 받은 ‘블레이드 for kakao’를 만든 게임 개발사다. 이후 ‘삼국블레이드’, ‘블레이드2 for kakao'를 연달아 출시하며 안정적인 성과를 거두고 있다. 현재 PC·콘솔 슈팅 액션 게임 앤빌(ANVIL)과 넷플릭스 인기 지식재산(IP)을 활용한 '킹덤 : 왕가의 피' 등 글로벌 신작을 멀티 플랫폼으로 개발 중이다.

위메이드는 액션스퀘어가 보유하고 있는 게임을 블록체인 플랫폼 위믹스(WEMIX)에 합류시켜 서비스하고, 메타버스 사업까지 폭넓은 협력 관계를 구축한다는 구상이다.

또 내년말까지 위믹스를 기축통화로 하는 100개 게임 출시를 목표로 게임 라인업 확대와 지속적인 투자를 이어갈 계획이다.

장현국 위메이드 대표는 "위믹스를 기축통화로 사용하는 게임과 개발사에 대한 투자를 확장시키고 지속할 계획”이라며 “액션스퀘어의 웰메이드 게임을 위믹스에 합류시켜 글로벌 서비스 할 것”이라고 말했다.

