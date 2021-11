위기의 롯데쇼핑 … "구조조정 속도 더 낸다"

3분기 영업이익 289억 … 지난해 대비 74% 줄어

백화점 첫 희망퇴직 실시 이어 롭스 가두점 모두 철수

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 3,000 등락률 -2.84% 거래량 51,931 전일가 105,500 2021.11.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데쇼핑, 단기 주가 반등 요인 부재"롯데쇼핑, 3분기 실적부진 지속…"체질 개선 중"(종합)롯데쇼핑, 3분기 영업이익 289억원…전년比 73.9%↓ close 이 대규모 희망퇴직과 부실점포 축소 노력에도 불구하고 실적 부진에서 벗어나지 못하고 있다. 지난 7~9월 백화점과 마트, 전자제품전문점, 홈쇼핑 등 대부분의 사업부에서 영업적자를 기록했고, e커머스 사업부 역시 올해 4월 나영호 대표 체제로 돌입한 이후 6개월이 지나도록 뚜렷한 성과 없이 적자 폭만 커지고 있다.

3분기 매출·영업이익 감소

5일 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 3,000 등락률 -2.84% 거래량 51,931 전일가 105,500 2021.11.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데쇼핑, 단기 주가 반등 요인 부재"롯데쇼핑, 3분기 실적부진 지속…"체질 개선 중"(종합)롯데쇼핑, 3분기 영업이익 289억원…전년比 73.9%↓ close 은 3분기 연결 기준 매출 4조66억원, 영업이익 289억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 2.4%, 영업이익은 73.9% 줄었다. 3분기까지 누적 매출은 11조7892억원으로 3.6%, 영업이익도 983억원으로 40.3% 줄었다.

부문별로는 백화점과 홈쇼핑을 제외한 대부분 사업부에서 매출이 줄었다. 백화점은 명품과 남성스포츠 등 실적 호조로 5.9% 증가한 6560억원 매출을 기록했지만 최근 시행한 희망퇴직 비용을 반영해 영업적자 210억원을 기록했다. 롯데백화점이 창사 이후 42년 만에 처음 시행한 희망퇴직에는 대상자 2000여명 중 25%가 넘는 545명이 신청했다.

마트 매출은 1조4810억원으로 전년 동기 대비 8.4% 줄었고 영업이익은 120억원으로 50.5% 급감했다. 롯데마트 역시 올 3월 77명이 퇴직 절차를 밟았고 이달 들어 또다시 희망퇴직을 접수하고 있다. 슈퍼 매출은 3800억원으로 16.5% 감소했고 영업이익은 30억원을 기록했다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 3,000 등락률 -2.84% 거래량 51,931 전일가 105,500 2021.11.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데쇼핑, 단기 주가 반등 요인 부재"롯데쇼핑, 3분기 실적부진 지속…"체질 개선 중"(종합)롯데쇼핑, 3분기 영업이익 289억원…전년比 73.9%↓ close 은 “마트와 슈퍼의 경우 9월부터 전 국민의 약 88%에게 1인당 25만원씩 지급된 국민지원금 사용처에서 제외된 영향으로 매출이 감소했다”고 설명했다.

이밖에 롯데하이마트는 지난해 코로나19 사태 이후 백색가전 판매가 증가했던 데 따른 기저효과로 매출이 0.7% 줄어든 1조400억원, 영업이익도 9.0% 줄어든 510억원을 기록했다. 홈쇼핑 매출은 2710억원으로 4.9% 늘었지만 영업이익은 240억원으로 20.0% 줄었다.

e커머스 적자, H&B는 철수

롯데온으로 대표되는 e커머스 사업 부진도 계속되고 있다. 3분기 매출은 240억원으로 14.0% 줄었고 영업적자도 460억원으로 지난해 3분기 280억원 적자보다 확대됐다. 올 들어 3분기까지 누적 매출은 800억원으로 지난해보다 25.3% 줄었고, 적자 규모도 1070억원에 달하고 있다.

롯데그룹은 지난 8월 온라인 부문 역량 강화를 위해 유통사업부 내 관련조직을 e커머스 사업부로 통합·이관했다. 이 과정에서 회계처리 기준이 변경되는 등 조정이 있었고, 매출 확대를 위한 광고판촉비와 물류비용 증가 등의 영향이 실적에 반영돼 적자 규모가 커진 것으로 봤다.

지난해부터 마트와 슈퍼 등 부실점포를 축소해 온 데 이어 그동안 실적 부진에 시달려온 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 ‘롭스(LOHB’s)’ 역시 가두점(로드숍)을 철수하기로 했다. 현재 전국에 67곳 남아 있는 로드숍을 내년까지 모두 없애고, 롯데마트 매장 내에 숍입숍 형태로 운영하는 ‘롭스 플러스’만 유지하기로 했다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 3,000 등락률 -2.84% 거래량 51,931 전일가 105,500 2021.11.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데쇼핑, 단기 주가 반등 요인 부재"롯데쇼핑, 3분기 실적부진 지속…"체질 개선 중"(종합)롯데쇼핑, 3분기 영업이익 289억원…전년比 73.9%↓ close 관계자는 “지난해와 올해에 걸쳐 오프라인 구조조정을 통한 체질 개선과 함께 온라인 사업에서 본격적인 도약을 위한 기반을 구축하는 중”이라며 “미래 경쟁력 확보를 위한 투자와 제휴도 지속해서 추진할 계획”이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr