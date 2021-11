美 뉴욕시장 당선인 "뉴욕을 '가상화폐의 수도'로"

[아시아경제 조유진 기자] 에릭 애덤스 미국 뉴욕시장 당선인이 자신의 첫 3개월 급여를 비트코인으로 받을 것이며 취임 후 뉴욕을 '가상화폐 산업의 중심 도시'로 만들겠다고 밝혔다.

4일(현지시간) 애덤스 당선인은 트위터를 통해 "시장 임기 첫 3개월 급여를 비트코인으로 받겠다"며 "뉴욕은 가상화폐 산업과 그 밖에 고속 성장하는 혁신 산업의 중심지가 될 것"이라고 말했다.

이 같은 공언에 대해 CNBC는 최근 재선에 성공한 프랜시스 수아레스 마이애미 시장이 두 번째 임기 '첫 월급'을 "100% 비트코인으로 받을 것"이라는 트윗을 올린 것을 '3개월치 급여'로 응수한 것이라고 전했다.

그러면서 애덤스 당선인이 임기 내 미국의 '가상화폐의 수도' 자리를 놓고 마이애미와 경쟁하겠다는 의지를 보여준 것이라고 CNBC는 평가했다. 수아레스 시장은 가상화폐 지원 정책의 일환으로 최고의 인재들을 끌어들이는 작업에 돌입했다.

마이애미는 역사상 최대 규모로 열린 비트코인 행사 '비트코인 2021'을 비롯해 가상화폐 관련 수많은 콘퍼런스를 주최하며 많은 인력들을 끌어들이고 있다.

현재까지는 마이애미가 '가상화폐의 수도' 경쟁에서 한참 앞서있다는 평가가 나오는 것도 이 때문이다. 수아레스 시장의 적극적인 '친 가상화폐' 정책 덕분에 다수의 가상화폐 관련 스타트업과 벤처기업, 거래소들이 속속 마이애미로 이전하거나 마이애미에 지사를 내고 있다.

전날 애덤스 당선인은 블룸버그 라디오와의 인터뷰에서 수아레스 시장과 선의의 경쟁을 하겠다면서 마이애미시의 '마이애미코인'출시와 비슷한 조치를 검토할 수 있다는 뜻을 나타냈다.

애덤스 당선인은 시장 취임 후 "뉴욕의 가상화폐 발전을 저해하는 것이 무엇인지 살펴볼 계획"이라고 덧붙였다.

현재 뉴욕주 의회에는 비트코인 채굴이 환경에 미치는 영향을 평가할 수 있게 될 때까지 운영을 중단하는 법안이 계류돼 있다.

비트코인 가격은 이날 오후 3%의 낙폭을 보이며 6만1260달러 부근에서 거래됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr