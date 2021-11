文대통령, 체코 총리와 정상회담…韓 원전 기술에 관심 표명 요청

[아시아경제 이지은 기자]헝가리를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 4일(현지시간) 안드레이 바비쉬 체코 총리와 정상회담을 갖고 원전 양국 관심 현안에 대해 논의했다.

이날 헝가리에서 개최된 제2차 한-비세그라드 그룹(V4) 정상회의 참석을 계기로 정상회담을 가진 두 정상은 자동차·제조업 등 분야에서 양국 간 실질 협력이 지속되어 온 것을 평가하고, 전기자동차 등 미래 유망산업 분야로도 협력을 확대해 나가자고 했다.

문 대통령은 한국이 세계 최고 수준의 경제성과 안전성을 바탕으로 40여 년간 원전을 건설·운영해 온 바 있다고 하고, 한국의 전문성과 체코의 제조 기술력이 결합한다면 호혜적 성과를 창출해 낼 수 있을 것이라며 바비쉬 총리의 관심을 당부했다.

양 정상은 지난해 코로나19 대응 과정에서 진단키트 수출 및 경험 공유, 양국 국민 상호 귀국 지원, 한국 기업인의 예외적 체코 입국 허용 등 긴밀히 협력해 온 것을 평가하고, 이와 같은 협력을 앞으로도 지속해 나가자고 했다.

