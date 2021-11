BGF, 엔지니어링 플라스틱 제조업체 코프라 인수

[아시아경제 박소연 기자] BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 5,800 전일대비 100 등락률 +1.75% 거래량 237,952 전일가 5,700 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 BGF, 코프라 주식 1809억원어치 취득…지분율 44.3%[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일BGF, 커뮤니티 활발... 주가 7.47%. close 는 4일 엔지니어링 플라스틱 전문제조업체인 코프라 코프라 126600 | 코스닥 증권정보 현재가 9,190 전일대비 740 등락률 +8.76% 거래량 2,938,357 전일가 8,450 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 BGF, 코프라 주식 1809억원어치 취득…지분율 44.3%‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[특징주]코프라, 탄소중립 정책 수혜주 '부각' close (KOPLA)를 인수한다고 밝혔다.

BGF는 코프라 지분 44.3%를 1809억원에 인수하고 전환사채와 신주인수권부사채 700억원 등 총 2500억원을 투입한다. 2017년 BGF가 지주사로 전환된 이후 최대 규모 투자다. 주식 취득 예정일은 다음 달 22일이다.

코프라는 자동차나 전기전자, 건설 등에 사용되는 고기능성 엔지니어링 플라스틱 소재를 생산하는 기업이다.

특히 연료 효율을 높이기 위해 경량화를 시도하고 있는 자동차용 고기능 플라스틱 생산 비중이 80%에 달한다.

코스닥 상장사로 미국과 중국에는 생산법인, 인도에는 유통 판매 법인을 보유하고 있다.

BGF는 이번 인수로 기능성 플라스틱 소재 시장을 선점하고 기존 사업과의 시너지도 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 향후 전기차와 우주항공 분야 등 기능성 플라스틱 소재 산업의 신규 판로를 개척하는 등 코프라를 글로벌 기업으로 성장시켜 그룹의 미래 성장 축으로 키워나가겠다는 계획이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr