檢, '화천대유 허위급여 의혹' 원유철 부인 소환조사

[아시아경제 배경환 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 화천대유로부터 허위급여를 받았다는 의혹을 받는 원유철 전 미래한국당 대표의 부인을 불러 조사하고 있다.

4일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈)은 이날 오후 원 전 대표 부인 서모씨를 참고인 신분으로 불러 관련 의혹을 조사 중에 있다.

수사팀은 화천대유 대주주 김만배씨가 서씨를 포함해 친동생이나 지인 등을 허위로 이름을 올린 뒤 월급을 주는 식으로 회삿돈을 빼돌린 것으로 보고 있다.

앞서 김씨의 두 번째 구속영장에도 4억4000여만원의 업무상 횡령 혐의가 적시됐다. 이에 화천대유 측은 "사회복지 분야에 대한 사회적 기여, 투자 또는 업무 확장을 염두에 두고 사회복지학 전문가로 서씨를 영입한 것"이라고 해명한 바 있다.

한편 아내와 함께 화천대유 고문단에 이름이 올랐던 원 전 대표도 수사 대상에 포함돼 있다.

