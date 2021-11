속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 검찰이 쪼개기 후원 방식으로 13명의 국회의원 후원회에 1400만원의 정치자금을 기부한 혐의로 구현모 KT 대표이사를 4일 약식기소했다.

검찰은 황창규 전 KT 회장에 대해서는 공모사실을 인정하기 어려워 혐의없음 처분했다고 밝혔다.

