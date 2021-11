유비케어, 3Q 매출 267억원·영업익 29억원

[아시아경제 이춘희 기자] 디지털 헬스케어 솔루션 기업 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 7,790 전일대비 110 등락률 -1.39% 거래량 116,624 전일가 7,900 2021.11.04 15:10 장중(20분지연) 관련기사 기관, 외인 동시에 들어온 이 테마株는?유비케어, 2분기 영업이익 35억…전년대비 49.3%↑정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 집계한 결과 3분기 매출액이 267억2400만원이라고 4일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 3.2% 늘어난 수치다.

영업이익은 28억5900만원, 당기순이익은 25억2800만원으로 각각 전년 동기 대비 33.3%, 39.5% 감소한 것으로 조사됐다. 다만 당기순이익은 올해 2분기 1200만원 적자에서 흑자전환에 성공했다. .

사업 부문 별로는 병·의원/약국 EMR(전자의무기록) 사업부문 매출액이 139억원, 의료기기 유통 사업부문 매출액이 103억원을 기록하며 각각 5.6%, 2.3% 성장했다. 특히 EMR 관련 사업에서 자회사 헥톤프로젝트의 한방·요양병원 EMR 매출이 꾸준한 성장세를 이어가고, EMR 연계 부가 사업이 증가해 실적을 뒷받침했다. 반면 코로나19로 마케팅 비용 감축을 시도하는 제약사들이 늘면서 제약·데이터 사업부문 매출은 주춤했다.

유비케어 관계자는 “코로나19의 어려운 상황 속에서도 주요 사업군의 의미 있는 실적을 거뒀다”며 ”일시적인 비용 상승의 영향으로 영업이익은 감소했다”라고 말했다.

