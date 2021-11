[아시아경제 황준호 기자] KT&G(케이티앤지)는 주주가치 제고를 위해 자사주 410만주를 취득키로 결정했다고 4일 밝혔다. 취득 예정 금액은 3427억6000만원으로, 오는 5일부터 내년 2월4일까지 장내 매수를 통해 취득할 예정이다.

