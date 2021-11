[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 다음달 6일부터 26일까지 ‘제주 라이브 페스타’를 진행해 우수 품질의 제주 특산품을 초특가에 판매한다고 4일 밝혔다.

제주 라이브 페스타는 평일 오전 11시에 진행되며 K쇼핑 모바일과 TV앱, 네이버 스마트 스토어에서 동시 송출된다. TV 판매방송도 추가될 예정이다.

K쇼핑은 제주의 축수산물과 고유 특산품을 2개월에 걸쳐 까다롭게 엄선해 총 22종의 상품군을 발굴해 단독 초특가에 판매한다.

김태환 KT알파 부사장은 “K쇼핑의 커머스 인프라를 통해 상품 발굴 및 입점부터 라이브 커머스 제작 및 방송 편성, 판매 등 지역 소상공인의 안정적 판로 확대를 적극 지원하며 지역경제 활성화를 도모해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr