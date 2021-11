'텃밭' 버지니아서 패배한 美 민주당, 뉴저지 주지사 선거 신승

공화당 예상밖 선전…트럼프 영향력 재확인

내년 중간선거 앞두고 민주당 '먹구름'

[아시아경제 김수환 기자] 미국 민주당이 지난 2일(현지시간) 치러진 뉴저지 주지사 선거에서 고전 끝에 신승을 거뒀다.

AP통신은 3일 현역 주지사인 민주당 필 머피 후보가 공화당 잭 시아타렐리 후보를 근소한 표차로 이겼다고 보도했다.

민주당 소속 주지사가 뉴저지에서 연임에 성공한 것은 1977년 이래 44년 만에 처음 있는 일이다.

뉴저지는 그간 민주당 지지 성향이 강한 텃밭으로 통했고, 선거일 이전 여론조사에서도 머피 후보가 대체로 10% 안팎의 우위를 보여 낙승이 예상됐다.

그러나 막상 개표가 시작되자 시아타렐리 후보가 앞서 나가고 머피 후보가 뒤쫓으며 시종 엎치락뒤치락하는 피 말리는 승부가 벌어졌다.

CNN 보도에선 개표가 82%가량 이뤄진 상황에서 두 후보 간 표차가 61표까지 좁혀지기도 했다. 초접전 양상이 계속 펼쳐짐에 따라 AP통신의 당선 확정 보도는 투표 이튿날 오후 늦게서야 나왔다.

특히 민주당은 승부처로 여긴 버지니아 주지사 선거에서 공화당에 패배하는 일격을 당한 터라 뉴저지마저 질 경우 대참패라는 참혹한 성적표를 받아들 위기에 처했었다.

버지니아의 경우 주지사는 물론 부지사, 검찰총장 선거도 공화당이 승리했다.

또 100석의 버지니아 하원 선거는 현재 공화당이 50석, 민주당이 46석을 확보했고, 4석은 당선인이 확정되지 않았다. 민주당 입장에선 마지막까지 선전하면 동수 의석을 확보하거나, 공화당에 다수당 지위를 넘겨줘야 하는 상황이다.

이번 선거는 취임 9개월을 갓 넘긴 조 바이든 대통령의 중간평가 성격이 있다는 평가를 받았다.

이에 따라 2곳의 주지사 선거에서 민주당이 모두 질 경우 최근 연이은 악재로 인한 지지율 급락세와 맞물려 바이든 대통령의 국정 주도권이 약화할 수 있다는 우려가 컸다.

공화당은 버지니아주지사 선거에서 이기고, 뉴저지주지사 선거에서는 패배하긴 했지만 예상을 깨고 초박빙 대결을 벌임에 따라 기대 이상의 선전을 했다고 볼 수 있다.

또 1년 앞으로 다가온 내년 11월 중간선거에서 의회 권력을 탈환한다는 목표 달성에 청신호가 켜졌다는 분석이 나온다.

반면 민주당의 경우 민심이 바이든 대통령에게서 점점 멀어지고 있음을 실감하게 됐다. 역대 중간 선거의 경우 여당에 불리하게 작용했다는 점을 감안하면 내년 중간선거에 대한 우려감이 한층 더 커지게 됐다.

특히 민주당은 이번 선거에서 반(反)트럼프 구호를 주요 전략으로 내세웠지만 결과적으로 제대로 먹혀들지 않았다.

여전히 공화당 성향 유권자에게서 압도적 지지를 받는 도널드 트럼프 전 대통령이 건재함만 확인했다.

AP는 "이번 선거는 바이든 취임 이래 유권자 정서에 관한 첫 주요 시험대였다"며 "민주당이 의회의 근소한 다수석 지위를 유지하려 노력하는 와중에 남은 1년은 고통스러운 해가 될 가능성을 보여준다"고 말했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr