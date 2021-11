외교부, 반도체 등 공급망 부상에 '경제안보TF' 신설

[아시아경제 유인호 기자] 반도체 등 핵심산업 공급망 문제가 국제적인 이슈로 부각되면서 외교부가 경제안보 문제를 전담할 태스크포스(TF)를 만들었다.

4일 외교부에 따르면 지난 1일 양자경제외교국 산하에 ‘경제안보TF’를 신설, 김진동 양자경제외교국 심의관이 TF장을 맡은 것을 비롯 북미유럽경제외교과·동아시아경제외교과 등 각 과에서 인원을 차출해 총 3∼4명 규모로 운영한다.

TF에서는 조 바이든 미 행정부가 주도하는 반도체, 전기자동차 배터리 등 핵심 산업 공급망 재편 움직임부터 최근 중국발 품귀 현상이 빚어지고 있는 요소수 수입, 의료, 물류 분야 현안까지 다양한 경제안보 이슈를 다룬다.

양자경제외교국을 중심으로 운영하지만, 현안에 따라 동북아시아국·아세안국 등 양자외교를 담당하는 개별 국과도 긴밀히 협의할 계획이다.

차후에는 TF를 경제안보를 전담하는 국 조직으로 키우고, 각 공관에 경제안보 문제를 전문적으로 담당할 직원을 파견해야 한다는 데도 공감대가 형성된 상황이다.

외교부가 이처럼 TF를 신설한 것은 최근 외교 현장에서 경제안보라는 새로운 개념이 주목받고 있기 때문이다.

미중 갈등의 전장이 기술 분야로 옮겨오면서 미국을 중심으로 경제안보의 관점에서 중국 의존도가 높은 기존 공급망의 재편에 나서는 등 대응 움직임이 뚜렷해지고 있다.

바이든 대통령은 지난달 31일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 동맹·우방 14개국이 참여하는 '공급망 대책 회의'를 열고 중국에 대한 공급망 의존도를 줄여갈 것을 간접적으로 촉구하기도 했다.

