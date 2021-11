신세계百, 반려견과 함께 뛰는 비대면 기부 마라톤

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 13일부터 30일까지 ‘러닝포인트’와 손잡고 반려동물 동반 비대면 마라톤을 개최한다고 4일 밝혔다. 러닝포인트는 지난해부터 매달 다른 견종과 멸종위기 동물을 선정해 비대면 마라톤을 해왔다.

이번 마라톤은 말티즈런(3.4km)과 코뿔소런(4km) 두 가지 종류로 기획했다. 참가 신청은 오는 25일까지 SSG닷컴 앱과 웹사이트 또는 애니멀레이스 홈페이지에서 가능하다. 마라톤 대회의 판매 금액의 10%는 동물권행동 카라와 환경단체인 WWF에 각각 기부할 예정이다.

참가자는 신세계와 브룩스, 러닝포인트가 협업한 메달, 뱃지, 간식, 스티커 등 상품으로 구성된 패키지를 수령하게 된다. 이 패키지를 택배로 수령한 후 원하는 장소 어디에서든 반려견과 함께 정해진 거리를 달리고 속도계 애플리케이션(앱)으로 달린 거리를 측정해 본인 사회관계망서비스(SNS) 에 인증 시 완주 기록증을 발급해 준다.

반려동물을 위한 다양한 상품도 소개한다. 신세계 하남점은 오는 5일부터 11일까지 1층 가든스테이지에서 브룩스, 댕런, 젝시믹스 등의 팝업 스토어를 선보인다. 이번 행사에는 총 5개 브랜드가 참여하며 런닝화, 반려동물 웨어 등을 최대 70% 할인해 판매한다. SSG닷컴에서는 오는 8일부터 펫팸족 스포츠 라이프 기획전을 펼친다.

신세계백화점 관계자는 “반려견과 함께 건강도 지키고 기부도 하는 일석이조 행사를 기획했다”며 “다양한 온오프라인 특가와 팝업 행사 등으로 고객의 수요를 선점하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr