"할리우드 뜨거운 러브콜"…'오징어게임' 이정재, 美 출국

[아시아경제 이이슬 기자] 넷플릭스 '오징어 게임'으로 전 세계 열풍을 이끈 배우 이정재가 미국으로 향했다.

이정재는 3일 오후 인천국제공항을 통해 미국 로스앤젤레스(LA)행 비행기에 오르며 "많은 분이 '오징어 게임'을 사랑해 주셔서 미국에 가서 인사하고 오려고 한다. 좋은 말씀 나누고 오겠다"라고 말했다.

이에 관해 소속사 아티스트컴퍼니 관계자는 아시아경제에 "이정재가 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열리는 '2021 아트+필름 갈라' 행사에 참석하고, '오징어게임' 관련 인터뷰, 프로모션 등 여러 일정을 소화할 계획"이라고 밝혔다.

현대미술과 영상예술의 발전을 도모해온 거장들의 족적을 기리기 위해 2011년부터 매년 열리는 '2021 아트+필름 갈라' 행사에는 이정재를 비롯해 '오징어게임' 황동혁 감독, 배우 이병헌도 참석한다.

이정재는 2019년 본 행사에 참여했으나, 올해는 '오징어게임' 열풍에 입지가 달라질 것으로 보인다. 아울러 그를 향한 할리우드 업계의 관심이 뜨겁다는 전언. 현지에서 부지런히 여러 일정을 소화한 후 귀국할 예정이다.

'오징어 게임'은 56억 원의 상금이 걸린 의문의 서바이벌에 참가한 사람들이 최후의 승자가 되기 위해 목숨을 걸고 극한의 게임에 도전하는 이야기. 지난 9월17일 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 공개돼 국내 시리즈 최초로 전 세계 TV부문 1위에 오르며 인기를 얻었다.

