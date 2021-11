세틀뱅크, 7분기 연속 최대 매출…"간편결제·PG 성장"

[아시아경제 유현석 기자] 세틀뱅크 세틀뱅크 234340 | 코스닥 증권정보 현재가 33,000 전일대비 850 등락률 -2.51% 거래량 37,195 전일가 33,850 2021.11.03 09:28 장중(20분지연) 관련기사 세틀뱅크, 010PAY 체크카드 대학생 서포터즈 ‘응카러’ 모집세틀뱅크, 온라인 결제 활황…실적 성장 ‘호호’[특징주]세틀뱅크, 2분기 실적 호조에 '강세' close 는 연결 기준 3분기 매출액과 영업이익이 297억원과 43억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 47.6%, 31.2% 증가했다고 3일 밝혔다.

3분기 호실적 배경에는 간편현금결제 사업의 견조한 성장과 PG 사업 부문의 폭발적인 매출 증가가 함께 작용했다. 간편현금결제 사업 부문에서 지난 2분기에 이어 이번 3분기에도 연속 두 자릿수 성장이라는 성과를 달성하며 지속적인 성장세를 이어가고 있다.

이와 더불어 지난해부터 역량을 집중해온 PG사업 부문에서도 큰 폭의 매출 신장을 이뤄냈다. 3분기 PG사업 부문 매출은 전년 동기 대비 무려 약 145% 성장했다. 전 분기 대비로도 약 26% 상승한 매출을 기록하며 세틀뱅크의 3분기 호실적을 견인했다.

최종원 세틀뱅크 대표는 “간편현금결제, 가상계좌 등 기존 사업의 견조한 성장과 더불어 PG 사업에서 폭발적인 외형 확대를 이뤄내며 계속적인 호실적을 이어갈 수 있었다”며, “향후 세틀뱅크는 당사의 기술 노하우와 네트워크 역량을 발휘할 수 있는 신규 사업 분야를 지속적으로 발굴해 미래 성장동력을 확보할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr