“고품질로 편리하게” 웨이브, 애플TV에 탑재

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 애플과의 협력을 통해 오는 4일부터 애플TV 4K 및 애플TV 앱에서 자사 콘텐츠 시청이 가능하다고 3일 밝혔다.

고객은 애플TV 4K에서 웨이브 앱을 설치해 콘텐츠를 볼 수 있다. 웨이브 이용권 보유자는 로그인 후 이용 가능하며, 미보유자는 구매 후 이용할 수 있다.

애플TV 4K를 통해 웨이브 고객은 웨이브의 콘텐츠를 고품질 음향과 해상도로 시청할 수 있다. 애플TV 4K는 다른 애플 기기 및 서비스와 매끄럽게 연동되며, 돌비 비전(Dolby Vision)과 돌비 애트모스(Dolby Atmos)를 지원한다.

웨이브 고객은 애플TV 앱과 함께 웨이브의 콘텐츠를 쉽게 탐색하고 시청할 수 있으며, 시청하던 프로그램 및 영화에 다시 접속해 이어 시청할 수 있다. 애플TV 앱 내 지금보기 섹션에 선보이는 재생대기 목록을 통해 이용자는 기기 간 동기화를 기반으로 선호하는 프로그램과 영화를 하나의 통합된 시청 목록에서 찾을 수 있다.

이용자의 선호 시청 패턴을 파악해 전문적으로 큐레이션된 컬렉션도 제공한다. 고객은 전용 탭을 통해 구매 또는 대여 가능한 영화를 탐색할 수 있으며, 애플에서 구입한 영화를 최근 구입 항목, 다운로드, 장르 등 다양한 항목별로 분류된 보관함 탭에서 찾을 수 있다.

애플 기기 동기화를 바탕으로 웨이브 구독자는 애플TV 4K는 물론 아이폰, 아이패드, 아이팟 터치, 맥북 등에서 시청할 수 있다.

이상우 웨이브 서비스본부장은 “이번 제휴서비스를 통해 애플 기기나 애플TV 앱 이용자들에게 웨이브를 편리하게 즐길 수 있는 경험을 제공하게 됐다"고 말했다.

