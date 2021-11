르노삼성 XM3, 해외 수출 5만대 돌파…HEV 모델은 수출 1위

"XM3, 르노삼성 새 수출 주력모델 부상"

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차의 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 XM3가 해외 수출 5만대를 돌파했다.

르노삼성은 3일 기준 XM3의 올해 누적 수출 대수가 5만840대에 이르는 것으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해부터의 누적 선적대수는 5만1749대다.

XM3는 지난해 7월 칠레 수출을 시작으로 본격적인 해외 시장공략에 나섰으며, 지난해 12월엔 주력 수출시장인 유럽 판매 물량 선적을 시작했다. 또 올해 3월엔 유럽 4개국에 사전 출시를 진행했으며 6월부터는 판매지역을 28개국으로 확대하고 본격적인 시장 공략에 나선 상태다.

유럽 주요 국가 별 누적 판매대수는 프랑스 1만9737대, 스페인 6245대, 독일 5785대, 이탈리아 4275대, 폴란드 4268대, 영국 1884대, 벨기에 1253대다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에 따른 경제위기 속에서도 당초 예상을 웃도는 판매성과를 기록하고 있다는 게 회사 측 설명이다.

특히 XM3는 유럽에서 1.3ℓ 가솔린 직분사 터보엔진과 함께 르노그룹의 친환경 미래전략을 보여줄 새 하이브리드(HEV) 엔진 모델을 앞세워 시장을 공략했다. 르노그룹 역시 세계적인 차량용 반도체 수급난 속에서도 그룹 내 공급망을 활용해 XM3 수출물량에 부품을 우선 공급토록 지원했다.

그 결과 XM3 HEV 엔진 모델은 친환경차 수출 부문 순위를 끌어올렸고, 지난 9월엔 국내 친환경차 수출부문 1위에 이름을 올렸다. 2위를 기록한 경쟁모델과의 격차는 1000대가 넘는다.

도미닉 시뇨라 르노삼성 사장은 "대내외적인 어려운 환경 속에서도 변함없이 이어온 르노삼성 만의 엄격한 품질관리가 유럽시장에서 XM3가 소비자들에게 좋은 평가를 얻게 된 이유일 것"이라면서 "XM3가 부산공장의 차세대 수출 주력 모델로 자리매김하고 수출 상승세를 이어가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 르노그룹의 글로벌 프로젝트로 르노삼성 중앙연구소(RTK)가 개발을 주도한 XM3는 SUV의 프로포션과 세단의 편안함을 충족시키는 새 콘셉트 아래 탄생했다. XM3는 국내 KNCAP 1등급 및 유로 NCPA에서 최고 등급인 별 5개를 획득하며 안전성 또한 입증 받았다.

