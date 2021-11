G마켓·옥션 "빅스마일데이, 스마일클럽 비즈 전용 혜택 제공"

사업자고객 멤버십 연회비 무료…'이마트 트레이더스' 할인쿠폰 제공

연회비 평생 무료, 신규가입 고객 대상 100원딜 등 특전도

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 12일까지 진행되는 연중 최대 쇼핑 축제 '빅스마일데이'에서 사업자 회원 전용 프리미엄 멤버십인 '스마일클럽 비즈' 회원을 위해 '이마트 트레이더스 할인권' 등 혜택을 제공한다고 3일 밝혔다.

모든 스마일클럽 비즈 회원에게 전국 이마트 트레이더스 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 전월 실적 등에 상관 없이 제공한다. 행사 기간 동안 G마켓과 옥션의 스마일클럽 비즈 페이지에서 쿠폰을 신청하면 할인쿠폰이 개별 발송되며, 오는 22일부터 한 달 동안 사용할 수 있다.

빅스마일데이 기간 동안 일반 스마일클럽 회원에게 제공되는 빅스마일데이 할인쿠폰을 스마일클럽 비즈 회원에게도 동일하게 제공한다. G마켓과 옥션에서 구매 금액대별로 최대 30만원, 3만원 및 1만원 할인 받을 수 있는 쿠폰으로, 1일부터 12일까지 4일에 1번씩 총 3번 제공한다. 각 브랜드사 중복할인쿠폰 등 추가 할인혜택을 더하면 할인 폭은 커진다.

스마일클럽 비즈 회원 '연회비 평생 무료 혜택'도 제공한다. 크리넥스 화장지, 다우니 섬유유연제, HP 복사용지, 카누 아메리카노 등의 상품을 100원으로 구매할 수 있는 신규회원 전용 100원딜도 확인할 수 있다. 빅스마일데이가 끝난 이후에도 매월 G마켓과 옥션에서 각각 9만원 상당의 전용 쿠폰팩을 발급하고, 매주 반값 상품 및 특가 상품 전용딜 혜택을 계속 누릴 수 있다. 이 외에도 중복할인 쿠폰, 스마일배송 제품 무료배송, 스마일캐시 상시 적립 등의 프리미엄 멤버십 서비스인 스마일클럽 회원에게 제공되는 혜택들 역시 기본적으로 적용된다.

이주철 G마켓 전략사업본부장은 "스마일클럽 비즈는 소상공인과 사업자회원을 대상으로 지난 5월 신규 출시한 이후 누적 회원 12만명을 돌파하는 등 좋은 반응을 얻고 있다"며 "연중 최대 쇼핑 축제 빅스마일데이를 맞아 이마트와 협업, 트레이더스 특별 할인 이벤트도 준비한 만큼 많은 이용을 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr