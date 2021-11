테슬라, 소프트웨어 결함으로 1만2000대 리콜 중

[아시아경제 이현주 기자] 미국 전기자동차 업체 테슬라가 소프트웨어 결함으로 1만2000대를 리콜 중인 것으로 확인됐다.

2일(현지시간) 주요 외신은 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 제출된 문건에 인용해 최근 테슬라는 2017년부터 현재까지 미국에서 판매된 차량 가운데 1만1704대를 리콜 중인 것으로 보도했다.

차량에 탑재된 소프트웨어 결함으로 전방 충돌 경고가 제대로 이뤄지지 않고 긴급 제동 장치가 갑자기 활성화되는 등 주행 시 문제가 발생할 위험이 있다는 것이 리콜 사유다.

테슬라 측은 2017년부터 판매된 모델S·X·3과 2020년부터 판매된 모델 Y 중 지난달 23일 탑재된 소프트웨어가 이뤄진 차량이 리콜 대상이라고 밝혔다. 이번 리콜은 테슬라가 지난달 23일 완전자율주행(FSD) 베타 버전을 탑재한 일부 차량 대상으로 소프트웨어 업데이트를 실시한 이후에 이뤄진 것이다.

이번 리콜은 NHTSA가 지난달 소프트웨어 결함 문제와 관련해 왜 테슬라가 리콜하지 않았는 지를 묻는 등 미흡한 조치를 추궁한 데 따른 것이라고 외신은 전했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr