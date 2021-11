노현송 강서구청장 “단계적 일상회복 속 안정적 방역의료 체계 강조”

[서울시 자치구 포토 뉴스]노현송 강서구청장 2일 오전 구청 대회의실에서 부구청장, 부서장 등이 참석한 가운데 간부회의 갖고 일상으로 전환 위한 총력 대응 지시...동대문구 간부 부인 봉사회 목련회 동대문구 백신 접종센터 및 선별진료소 종사자에 감사의 마음 전해



[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 단계적 일상회복, 일명 ‘위드 코로나’로의 방역체계 전환에 맞춰 구민이 안심할 수 있는 방역의료 체계 구축에 나섰다.

노현송 강서구청장은 2일 오전 구청 대회의실에서 부구청장, 부서장 등이 참석한 가운데 간부회의를 갖고 일상으로의 전환을 위한 총력 대응을 지시했다.

부서별 주요업무에 대한 보고를 받은 노 구청장은 “일상회복에 대한 기대감과 함께 재확산에 대한 불안감이 공존하는 시기인 만큼 긴장을 늦추지 말고 지속가능한 의료 대응과 안정적인 방역 관리 체계 구축에 철저를 기해야 한다”고 말했다.

이어 “그동안 이용이 제한되었던 시설들을 구민들이 안전하고 불편 없이 이용할 수 있도록 변경된 방역 지침에 맞게 준비하고 차질 없이 운영될 수 있도록 만전을 기해달라”고 당부했다.

동대문구(구청장 유덕열)는 동대문구 간부 부인 봉사회인 ‘목련회’가 코로나19 방역에 노고가 많은 동대문구 코로나19 예방접종센터 및 선별진료소 종사자들을 격려하기 위해 10월29~11월2일에 거쳐 간식세트를 전달했다고 밝혔다.

목련회는 자원봉사활동으로 지역사회 발전에 기여하기 위하여 동대문구 간부 부인들이 만든 단체로 매년 보듬누리 바자회, 반찬봉사, 사랑의 빵 나눔 봉사 등 다양한 활동을 하며 사랑 나눔을 실천하고 있다.

이번에는 코로나19에 맞서 고군분투하며 백신접종센터 및 4개 선별진료소에서 근무하고 있는 400여 명의 종사자들을 격려하고 감사의 마음을 전하기 위해 간식세트를 전달했다.

정승교 목련회 명예회장은 “코로나19 상황이 장기화되고 있는 가운데 최전선에서 고생하고 봉사하시는 분들께 감사의 마음을 전하며, 간식을 드시면서 잠깐이나마 달콤한 휴식을 취하는 시간이 되셨으면 좋겠다”고 밝혔다.

