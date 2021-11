접종완료율 75%대…12~15세 첫날 1만6000여명 접종

[아시아경제 문혜원 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 원활하게 진행되면서 2일 0시 기준 접종 완료율은 75%대를 기록했다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 코로나19 백신을 권고 횟수대로 모두 맞아 접종 완료자가 된 사람은 이날 0시 기준으로 총 3880만4722명이다.

우리나라 인구(지난해 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 75.6%, 18세 이상 인구 대비로는 87.9%다.

지난달 31일 휴일 영향으로 2만354명으로 감소했던 신규 접종 완료자 수는 전날 11만8436명으로 크게 증가했다.

전날 신규 접종 완료자 수를 백신 종류별로 구분하면 모더나 6만5670명, 화이자 5만448명, 아스트라제네카(AZ) 1738명이고 나머지는 얀센 접종자다.

접종 완료율을 연령대별로 보면 60대가 93.6%로 가장 높고, 50대(92.9%,) 70대(92.3%), 80세 이상(81.7%) 순이다.

상대적으로 접종을 늦게 시작한 청·장년층 연령대에서도 접종률이 빠르게 올라서면서 40대가 86.6%, 18∼29세가 83.5%, 30대가 81.5%를 기록했다. 17세 이하는 0.6%다.

1차 접종도 이어지면서 전날 8만2747명이 새로 접종을 받았다.

지난달 18일부터 접종이 이뤄지고 있는 16∼17세는 이날 0시까지 40만9580명이 접종을 받았고, 임신부 누적 1차 접종자는 1196명으로 늘었다.

전날 접종을 시작한 12∼15세는 총 1만6386명이 1차 접종을 받았다. 12∼15세는 대상자의 27.8%(51만8034명)가 예약을 마쳤으며 접종 예약은 이달 12일 마무리된다.

1차 접종자는 누적 4122만4561명으로 인구의 80.3% 수준이며, 18세 이상 인구를 기준으로 하면 92.3%에 달한다.

