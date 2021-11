[아시아경제 이관주 기자] 현직 경찰 간부가 직원들에게 향응을 받은 혐의로 해임 처분을 받은 것으로 확인됐다.

2일 경찰에 따르면 최근 경찰청 징계위원회는 한 시·도경찰청 소속 A 총경에 대해 해임을 의결했다.

징계위는 A씨가 직원 등으로부터 향응을 받고, 부적절한 행동으로 품위 유지를 위반했다고 판단한 것으로 알려졌다. A씨는 감찰 조사에서 향응 의혹 등을 부인한 것으로 전해졌다.

해임은 파면 다음의 중징계에 해당한다. 해임 처분이 확정되면 강제퇴직과 함께 3년간 공직에 재임용될 수 없다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr