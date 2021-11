文대통령, COP서 英 왕세손 부부와 만남…"韓 NDC 상향 높이 평가"

[아시아경제 이지은 기자] 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 참석차 영국을 방문 중인 문재인 대통령은 1일(이하 현지시간) 개회식, 의장국 프로그램 등을 계기로 각국 정상들과 만나 기후·환경 관련 논의를 했다.

이날 저녁 켈빈그로브 미술박물관에서 존슨 영국 총리 주최로 진행된 정상 리셉션에서 문 대통령은 윌리엄 영국 왕세손 부부와 만나 기후환경을 주제로 의견을 교환했다.

윌리엄 왕세손은 한국의 국가온실가스감축목표(NDC) 상향을 높이 평가했고, 문 대통령은 영국의 리더십 발휘에 대해 고마움을 표했다.

라우렌티노 코르티소 파나마 대통령은 COP26 회의장 정상라운지에서 문 대통령에게 다가와 초청 의사를 밝히고, "파나마는 한국과 훌륭한 파트너십을 유지하고 있다"고 말하며 현지에 진출한 한국 기업들과의 협력을 희망했다. 문 대통령은 "관련 분야의 협력을 기대한다"고 답했다.

야네스 얀사 슬로베니아 총리도 정상라운지에서 문 대통령에게 반가움을 표시하며 슬로베니아 방문을 요청하고, "기후변화 대처에 대한 한국의 기여에 감사하다"고 말했다. 문 대통령은 "초청에 감사하며 협의해 나가자"고 호응했다. 까를로스 알바라도 께사다 코스타리카 대통령은 "방한에 대한 기대가 크다"며 "한국을 존경하고, 김치를 좋아한다"고 말했다. 이에 문 대통령은 "우리도 역시 방한을 기대하고 있으며, 김치를 좋아하면 한국을 다 아는 것"이라고 응답했다.

문 대통령은 정상회의 개회식 옆자리에 앉은 셰이크 타밈 빈하마드 알타니 카타르 국왕에게 "한국은 카타르로부터 LNG를 수입하면서 LNG 선박 등 조선 수주를 많이 하고 있다"고 언급했고, 타밈 국왕은 "LNG가 미래 에너지 자원"이라며 초청 의사를 밝혔다.

또 문 대통령은 개회식에서 만난 클라우스 요하니스 루마니아 대통령에게 지난 9월 백신과 의료기기 상호 공여를 언급하며 접종률을 높이는데 도움이 되었다고 감사를 전했고, 요하니스 대통령은 도움이 되어 기쁘다고 말했다. 가이 파르멜린 스위스 대통령은 문 대통령에게 경제협력, 특히 양국 간 자유무역협정(FTA)을 통한 협력을 기대한다는 의사를 전했다.

