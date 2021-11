에스파, 美 최대 추수감사절 축제서 공연

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 에스파(aespa)가 미국 최대 규모 추수감사절 축제에 참석한다.

2일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 에스파가 K팝 여성그룹 최초로 오는 25일(이하 현지시간) 미국 뉴욕에서 열리는 '메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드'(Macy’s Thanksgiving Day Parade)의 공연을 펼친다.

올해로 95회째를 맞이한 퍼레이드는 미국 백화점 브랜드 메이시스가 주최하는 대규모 추수감사절 축제다. 메이시스는 공식 홈페이지에 "에스파는 카리나, 윈터, 지젤, 닝닝 4명의 멤버로 구성된 가장 대담한 K팝 신인 걸그룹"이라고 소개했다.

올해 축제에는 미국 인기 드라마 ‘Glee’(글리)의 대런 크리스(Darren Criss), 디즈니 영화 ‘Soul’(소울) OST 작곡가 존 바티스트(Jon Batiste) 등도 참여한다.

이들은 화려하게 꾸며진 퍼레이드 카를 타고 맨해튼 센트럴 파크부터 헤럴드 스퀘어까지 행진하는 초대형 퍼레이드를 펼칠 예정이며, 미국 NBC 방송을 통해 중계된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr