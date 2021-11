김윤(가운데) 한일경제협회 회장, 여한구(왼쪽) 산업통상자원부 통상교섭본부장, 아이보시 코이치 주한일본대사가 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '제53회 한일경제인회의'에 참석하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.