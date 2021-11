녹십자랩셀-녹십자셀 통합법인 'GC셀' 공식 출범

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 98,700 전일대비 1,700 등락률 +1.75% 거래량 47,606 전일가 97,000 2021.11.02 15:09 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자, 3Q 매출 4657억원… 역대 최대 분기 매출 기록GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파녹십자랩셀, 3분기 영업익 103억...전년比 253.1% ↑ close 과 GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 38,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,550 2021.11.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파GC녹십자셀, '이뮨셀엘씨주' 췌장암 임상 3상 본격화GC녹십자셀, 이뮨셀엘씨주 췌장암 3상 돌입 close 의 통합법인인 'GC셀'이 공식 출범한다.

녹십자랩셀과 녹십자셀은 2일 증권발행실적보고서를 공시하고 통합법인 GC셀 출범을 알렸다. 전날 양사는 이사회를 열고 합병종료보고를 완료했다. 주식시장에는 오는 17일 GC셀로 종목명이 변경될 예정이다.

GC셀 측은 합병을 통한 가장 큰 시너지로 녹십자랩셀의 세포치료제 연구, 공정기술과 녹십자셀의 제조역량의 유기적 결합 및 활용을 꼽고 있다. 양사가 공통적으로 개발 중인 면역세포치료제 분야에서 T, NK, CAR-T, CAR-NK 등 전 영역에 걸친 파이프라인 확보가 가능해 사실상 세포치료제 영역의 완성형을 만들겠다는 계획이다. 또한 고성장하고 있는 위탁개발생산(CDMO) 영역의 확장도 기대되는 부분이다.

박대우 GC셀 대표는 “통합법인은 인류의 건강한 삶에 이바지 한다는 미션과 새로운 비전인 ‘글로벌 세포치료제 바이오테크(Bio-Tech) 솔루션 파이어니어(Solution Pioneer)’를 통해 글로벌 시장으로 확장하고 '퍼스트 인 클래스 바이오테크(First in Class Bio Tech) 기업을 지향 할 것”이라며 “조직 구조, 인적 자원, 업무 방식, 인프라 등 통합법인의 역량을 글로벌 스탠다드화를 바탕으로 글로벌 세포치료제 리딩기업으로 거듭날 것” 이라고 말했다.

