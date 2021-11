[아시아경제 박지환 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,230 전일대비 465 등락률 +16.82% 거래량 153,264,539 전일가 2,765 2021.11.02 15:07 장중(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 中틱톡에 폭스까지 전세계서 러브콜…"IP가치 부각"초록뱀미디어, 80억 규모 JTBC 드라마 공급 계약 체결초록뱀미디어, 방송 플랫폼 사업목적 추가…"K STAR채널로 콘텐츠 시너지 극대화" close 는 2일 김영미 사외이사를 신규 선임했다고 공시했다.

김 사외이사의 임기는 이날부터 3년이다.

