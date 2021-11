日 제약사, 코로나19 먹는 약 韓서 임상시험

[아시아경제 권재희 기자] 일본의 한 제약사가 코로나19 치료제 임상 시험을 한국을 포함한 해외에서도 진행하는 방안을 추진한다.

2일 교도통신에 따르면 일본 시오노기제약 이데시로기 이사오 사장은 1일 도쿄에서 연 기자회견에서 자사가 개발 중인 코로나19 경증자용 경구용(먹는 약) 치료제 최종 단계 임상시험을 한국과 싱가포르 등 해외에서도 진행하겠다는 방침을 밝혔다.

시오노기제약이 해외 임상시험을 추진하는 것은 일본의 신규확진자가 줄어 시험 대상 환자를 충분히 확보할 수 없을 가능성이 있기 때문이라고 교도통신은 전했다.

지난 8월 20일 하루 약 2만6000명으로 정점을 찍은 일본 신규확진자 수는 9월부터 급감했다. 지난 1일 신규확진자는 86명이었다.

오사카에 본사를 둔 이 회사는 이 치료제에 대해 올해 안으로 일본 정부에 사용 승인을 신청할 예정이다.

한편 이 회사는 현재 개발 중인 코로나19 백신의 최종 단계 임상시험도 이르면 이달 중 시작한다고 밝혔다.

일본은 자국산 코로나19 백신을 아직 출시하지 못했다.

시오노기제약의 백신이 승인돼 시중에 공급되면 일본산 첫 코로나19 백신이 될 전망이다.

일본 기업으로는 시오노기제약 외에 KM바이오닉스, 다이이치산쿄, 안제스 등이 코로나19 백신 개발을 추진하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr