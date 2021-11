광주은행 ‘달라진 환테크 외화정기예금’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’을 출시했다고 밝혔다.

글로벌 경기부진과 국제 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 커지면서 안전자산을 선호하는 움직임이 늘어남에 따라 재테크 수단으로 외화예금이 손꼽히고 있다.

더구나 최근 원·달러 환율이 상승하고 달러 강세가 당분간 이어질 것으로 전망되면서 환율 상승으로 수익을 얻는 환테크에 관심을 보이는 고객들이 많아짐에 따라 광주은행은 고객의 니즈를 반영하여 편리한 환테크 서비스와 함께 우대금리를 제공하는 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’을 출시했다.

‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’은 ▲미국 달러 1천불 이상의 금액을 3개월부터 12개월 이내로 예치할 수 있으며, ▲12개월로 가입하고, 원화를 외화로 전액 환전하여 신규한다면 연 0.20%p의 우대금리도 받을 수 있다.

또한 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’에는 외환매매 예약 서비스가 새롭게 도입되었다. 외환매매 예약 서비스는 고객이 지정한 희망 환율에 도달 시 자동으로 외화를 사고 팔 수 있는 서비스로 이 서비스 이용 시, 고객이 지정한 환율에 도달했을 때 예금을 해지하여 고객이 지정한 원화계좌로 자동 입금처리 된다.

더불어 외환매매 예약 서비스를 신청해 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’을 가입하면 지정한 환율에 도달했을 때 환율우대 50%를 자동 적용해줌으로써 고객의 환테크가 더욱 편리해질 것으로 기대된다.

송종욱 광주은행장은 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’ 출시를 기념해 1호 가입자로 나서며 “저금리 시대와 불안한 국제 경기 확산으로 안전자산 투자를 위해 미국달러 환테크에 관심이 높은 고객님들을 위해 편리한 환테크 기능을 추가한 ‘달라진(DOLLAR 眞) 환테크 외화정기예금’을 출시했으니 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

