경찰 '보이스피싱' 총력 대응…해외 총책 등 범죄조직 검거 전담팀 구성

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 보이스피싱 해외 총책 등 범죄조직 검거를 위해 별도 태스크포스(TF)를 운영하고 총력 대응에 나선다.

경찰청은 본청 및 시·도경찰청에 '해외 총책 등 범죄조직 검거 TF'를 구성하고 범죄조직 집중 검거기간을 운영한다고 2일 밝혔다.

경찰 관계자는 "범죄조직의 범행수법이 지속적으로 지능화·고도화되고 있다"며 "범죄 근절을 위해 총책 등 범죄조직 검거에 수사력을 집중하고 총력 대응할 필요가 있다"고 배경을 설명했다.

본청 TF는 수사국장을 팀장으로 형사·사이버·외사 등 관련 부서 과장급(총경)으로 구성돼 범죄조직 검거 관련 총력 대응체계를 마련한다. 아울러 전국 시도청 반부패·경제범죄수사대 등을 중심으로 확인된 범죄조직을 대상으로 '범죄조직별 전담 수사체계'를 구축한다.

이를 바탕으로 경찰은 내년 2월까지 4개월간 범죄조직 집중 검거기간을 운영한다. 해외 경찰주재관·코리안데스크, 해외 법집행기관과 협업해 해외 도피사범에 대한 현지 합동단속·검거·송환 활성화도 추진한다.

