일신건영, 평택 화양지구에 ‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’ 이달 분양

[아시아경제 류태민 기자] 일신건영은 경기 평택 화양지구에 선보이는 '평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티'를 오는 이달 중 분양할 예정이라고 2일 밝혔다.

‘평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티’는 평택 화양지구 첫 일반분양 단지로 화양지구 7-1블록에 지하 2층~지상 최고 29층, 총 1468가구 규모로 조성한다. 전 가구가 전용면적 59~84㎡의 중소형으로 구성됐다.

단지는 화양지구 중심입지에 위치해 각종 주거 인프라를 이용하기 용이하다. 도보권에는 초·중·고교 부지가 계획돼 있다. 단지 서측으로는 중심상업지구가 있다. 단지 바로 앞에는 화양지구 최대 규모의 공원도 들어설 예정이다. 이외에 지구 내 조성될 종합의료시설, 공공청사도 모두 도보로 이용 가능하다.

단지가 들어서는 평택 화양지구는 평택시 현덕면 화양리 일원을 개발하는 민간주도 도시개발사업이다. 여의도 면적과 맞먹는 279만여㎡에 달하는 대규모 부지를 개발해 5만여명(2만여 가구)이 거주하는 신도시로 조성될 예정이다.

화양지구는 평택에 잇따르고 있는 미래 산업 호재의 영향을 받을 것으로 기대된다. 평택의 미래산업 핵심 지역으로 꼽히는 평택항 배후 첨단 물류기능 수행의 중심거점인 아산국가산업단지(원정지구, 포승지구), 포승2일반산업단지, 경기경제자유구역(포승BIX, 현덕지구) 등이 인접해 있다.

최근 평택시는 대규모 개발사업이 진행되면서 수요자들의 관심도 커지고 있다. 서정리역과 지제역을 연결하는 수원발 KTX직결사업이 추진 중이다. 2023년 서해선복선전철이 개통 예정인 평택 안중역은 최근 제4차 국가철도망 구축계획에 따라 평택 서부지역에서 서울까지 연결하는 서해선-경부고속선(KTX) 직결이 반영된다. 또한 삼성반도체 평택캠퍼스 증설, 브레인시티 일반산업단지 개발이 꾸준히 진행되고 있다.

'평택화양휴먼빌 퍼스트시티'는 현재 사전 분양 홍보관을 운영 중이다. 견본주택은 이달 중 개관할 예정이다.

