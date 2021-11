완도자연그대로 한우, 전라남도 한우 경진대회서 최우수상·우수상 수상

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 ‘제37회 전라남도 한우 경진대회’에서 관내 축산 농가 2곳이 각각 최우수상과 우수상을 받으며 완도자연그대로 한우의 우수성을 널리 알렸다고 2일 밝혔다.

전라남도가 주최한 제37회 전라남도 한우 경진대회는 지난 1일 보성축협 가축시장에서 개최됐다.

이날 완도군 고금면 박지훈 씨 농가의 출품 우가 우량 한우 선발대회에서 ‘최우수상’을, 고금면 김세윤 씨 농가에서 출품한 한우가 고급육 품평회에서 ‘우수상’을 수상했다.

완도군에서는 한우 유전 능력 검정 사업, 한우 인공 수정료 지원 사업, 고급육 생산 장려금 지원 사업 등 완도 한우 품질 고급화를 위해 큰 노력을 기울이고 있다.

군 관계자는 “앞으로도 각종 지원 사업을 통해 고급육 사양 관리로 완도자연그대로 한우를 전국 최고의 브랜드 육으로 만들어 나갈 계획이다”고 밝혔다.

한편 전라남도 한우 경진대회는 한우 우수 혈통 발굴 및 우량 한우 사육 기반 확대를 통한 고급육 생산으로 경쟁력을 확보하기 위해 개최되고 있으며, 고급육 품평회는 2008년 이후 12년 만에 열렸다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자