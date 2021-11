위니아딤채, 3분기 누적 매출 7365억원…"연간 1조원 돌파 기대"

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,730 전일대비 170 등락률 -4.36% 거래량 192,394 전일가 3,900 2021.11.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 3분기 영업이익 104억…전년동기대비 47%↓위니아딤채, 아동복지시설에 김치 2000㎏ 전달위니아딤채, 141억 규모 채무보증 결정 close 가 올해 3분기까지 누적 7000억원이 넘는 매출을 올리며 연간 1조원 달성 가능성을 키웠다.

위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,730 전일대비 170 등락률 -4.36% 거래량 192,394 전일가 3,900 2021.11.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 3분기 영업이익 104억…전년동기대비 47%↓위니아딤채, 아동복지시설에 김치 2000㎏ 전달위니아딤채, 141억 규모 채무보증 결정 close 는 올해 3분기 연결 기준 누적 매출액이 7365억원으로 전년 동기 대비 23% 증가했다고 2일 밝혔다. 누적 영업이익은 48% 증가한 158억원이다. 3분기 연결 매출액은 2781억원으로 전년 동기 대비 226억원 증가했다.

주요 제품군 가운데 김치냉장고 딤채가 프리미엄급 제품군 확대 등으로 올해 누적 매출액이 전년 대비 11% 증가했다. 상반기에 출시한 와인셀러를 탑재한 위니아 보르도 냉장고와 다양한 식자재를 보관할 수 있는 프렌치 프리미엄 냉장고, 냉동식품의 장기 보관이 가능한 냉동고 등의 판매 호조로 전년 3분기 대비 매출액이 55% 증가한 영향이다.

또 위생과 건강에 대한 높은 관심과 지난해 신설한 태국공장 안정화로 세탁기, 건조기 물량이 늘면서 매출이 증가했다고 회사 측은 설명했다. 이밖에 딤채쿡 당질저감 50 IH 압력밥솥을 비롯해 식기세척기, 전자레인지, 제습기 등의 판매량 증가도 매출 상승에 기여했다.

위니아딤채는 3분기 실적을 토대로 4분기 호실적에 대한 기대감을 내비쳤다. 김치냉장고의 판매가 두드러지는 계절인 데다 올해 새롭게 선보인 2021년형 딤채가 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다는 분석에 따른 것이다.

위니아딤채 관계자는 "4분기에 집중되는 김치냉장고 판매에 영업력을 집중해 올해 매출 1조원과 역대 최대 매출을 동시에 달성하고 선제적인 원가절감과 제품 경쟁력의 효율적인 관리로 수익성을 개선해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr