통계분석 발전 방향 모색

[아시아경제 장세희 기자]한국은행 경제통계국은 한국통계학회와 공동으로 오는 4일 '데이터로 말하다, 과거에서 미래까지' 주제로 공동포럼을 개최한다고 2일 밝혔다.

김충락 부산대 통계학과 교수가 초청 강연에서 데이터의 진화에 따른 통계적 분석기법의 변화를 소개한다.

이어지는 세션에서는 한은 국민계정통계의 발전 과정과 향후 과제를 검토한다. 또 다양한 데이터 형태에 따른 분석 방법 등을 논의한다.

한은은 "이번 포럼은 데이터와 통계분석의 과거와 현재를 짚어보고, 앞으로의 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

