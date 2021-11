이언주 "尹, 힘들 때마다 김종인에 의존...金 노골적 지지 별로 도움 안 될 것"

"홍준표는 지혜 빌리되 휘둘리지 않는 스타일...자기중심 분명"

[아시아경제 김소영 기자] 홍준표 캠프의 공동선거대책위원장인 이언주 전 의원이 김종인 전 비상대책위원장이 "내년 대선은 이재명 더불어민주당 후보 대 윤석열 국민의힘 후보의 경쟁이 될 거라고 생각한다"고 밝힌 데 대해 "그 분의 노골적인 지지가 별로 큰 도움이 안 될 것"이라고 말했다.

이 전 의원은 1일 MBC라디오 '표창원의 뉴스 하이킥'에 출연해 '김 전 위원장이 윤석열 후보에 힘을 실어주는 모습이 많지 않았나. 어떻게 생각하나'라는 진행자의 질문에 "어떻게 보면 원로이신데 완전 경선 국면에서 한쪽 편을 들어보이셨다"며 이같이 답했다.

그는 "김 전 위원장 같은 경우는 전략적으로 조언을 해주시는 게 도움은 된다"면서도 "그러나 세력을 끌고 오는데 있어서는 별개 문제"라고 분명히 했다.

이어 "어떻게 보면 대통령 경선을 하는데 이 대통령 후보가 얼마나 중심이 있고 휘둘리지 않을 것인가. 호가호위하지 않도록 본인의 중심을 가지고 갈 것인가 (유권자들에게) 굉장히 중요한 판단 기준"이라고 강조했다.

그러면서 "홍준표 후보 같은 경우는 원로(김 전 위원장)의 지혜는 빌리되 휘둘리지 않는 스타일로 자기중심이 분명하다"며 "윤석열 후보 같은 경우 힘들 때마다 김종인 위원장한테 의존하고 이런 형태들을 보이고 있다"고 주장했다.

앞서 지난달 29일 오전 김 전 위원장은 노태우 전 대통령의 빈소가 있는 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 기자들과 만나 "내년 대선은 이재명 더불어민주당 후보 대 윤석열 국민의힘 후보의 경쟁이 될 거라고 생각한다"고 밝혔다.

이에 홍 의원은 이날 국민의힘 사무처 직원들과 인사를 마친 뒤 "또 한 분의 도사가 나왔네"라며 "그렇게 바라는 것이겠지"라고 불쾌감을 내비쳤다. 그러면서 "자기 의견이야 무슨 말씀을 하시던 간에 관심이 없다. 영남 당원들은 김종인 위원장을 좋아하지 않는다"며 "당내 경선에 미칠 영향은 거의 없다"고 말했다.

