한국도자재단, 세계도자비엔날레 영상 공모전 개최

[아시아경제(광주)=이영규 기자] 한국도자재단이 이달 18일까지 '제11회 경기세계도자비엔날레'와 관련된 영상 공모전을 개최한다.

공모 주제는 '도예작품과 일상을 나누다'로 국내ㆍ외 작가나 일반인 누구나 참여할 수 있다.

자신만의 도자 작품 영상 편집 완성본을 개인 유튜브에 게시한 후 경기세계도자비엔날레 누리집에 접수 URL을 통해 출품하면 된다.

영상은 길이 제한 등 특별한 형식 없이 자유롭게 제작할 수 있다. 세부 사항은 경기세계도자비엔날레 누리집에서 확인하면 된다.

접수된 영상은 이달 19일부터 25일까지 1주일 간 경기세계도자비엔날레 누리집에서 일반인들의 온라인 투표로 수상작을 선정한다.

결과 발표는 이달 26일이다.

2021 경기세계도자비엔날레는 이달 28일까지 '다시_쓰다 Re:Start'라는 주제로 이천 경기도자미술관, 여주 경기생활도자미술관, 광주 경기도자박물관 일대와 누리집에서 동시에 열리고 있다.

올해는 코로나19로 지친 관람객들을 위해 행사 시작 이래 처음으로 관람료를 받지 않는다. 사전 관람 예약은 경기세계도자비엔날레 누리집에서 가능하다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr