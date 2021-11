"말 안들어서 때렸다"…도로 한복판 아들에 발길질한 친모, 시민들 '공분'

6살 아들 폭행한 친모 입건

누리꾼 "부모 탈을 쓴 악마…엄벌해야"

[아시아경제 허미담 기자] 도로에서 자신의 아이를 향해 발길질하는 등 무차별 폭행한 친모의 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 행인들이 폭행을 말리자 친모는 되레 "내 아이니까 신경 쓰지 말라"는 취지로 말한 것으로 전해져 공분을 자아내고 있다. 경찰은 현재 친모와 아이를 분리 조치한 상태다.

1일 KBS는 지난달 28일 오후 1시40분께 광주 북구 양산동의 한 상가 주차장 앞 도로에서 40대 여성 전모씨가 자신의 6살 된 아들을 폭행했다고 보도했다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 전 씨는 운전석에서 내리자마자 아들을 향해 다가갔다. 이에 아들은 두려운 듯 뒷걸음질 쳤으나, 전 씨는 아랑곳하지 않고 아들을 향해 다가서더니 마구 때리기 시작했다. 폭행은 차량과 행인이 오가는 도로 위에서 1분가량 이어졌다. 이곳을 지나던 시민들이 하나둘씩 전 씨에게 다가와 그를 말리자 그제야 폭행을 멈췄다.

당시 상황을 목격한 한 시민은 "(전 씨가) '자기 아이를 자기가 때리겠다는데 왜 모르는 사람들이 와서 신경 쓰냐'면서 관심 끄라는 식으로 이야기했다"고 당시 상황을 설명했다.

전 씨는 경찰 조사에서 "아이가 말을 듣지 않아 때렸다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 범행 장면이 담긴 CCTV 영상 등을 토대로 폭행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악 중이다. 또 경찰과 담당 지방자치단체는 피해 아동을 전 씨로부터 분리해 전문기관이 보호하도록 했다.

'말을 듣지 않는다'는 이유로 부모가 자식을 폭행한 사례는 이번이 처음이 아니다. 지난달에는 또 다른 30대 친모가 자신의 10살 된 아들이 말을 듣지 않는다며 주택가 골목에서 흉기로 위협했다가 경찰에 붙잡힌 사례가 있었다. 그런가 하면 지난 3월에는 샤워 도중 말을 안 들었다는 이유로 6살 아들을 샤워기로 때려 다치게 한 부모가 입건됐다.

상황이 이렇자 누리꾼들은 가정 내 일어나는 아동학대 사건에 대해 엄벌을 촉구하고 있다. 누리꾼들은 "가정에서 아동학대가 일어날 경우, 아이를 절대 돌려보내지 말고 영원히 부모와 분리시켜야 한다. 또 상습폭행일 가능성도 크다. 무조건 엄벌에 처해야 한다", "아이가 밝은 아이로 클 수 있도록 부모 탈을 쓴 악마들은 엄벌해야 한다", "알려지지 않은 아동학대가 많을 수 있다. 처벌 수위를 높일 필요가 있다" 등의 반응을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr