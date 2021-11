"한우만 70억원 판매" … 신세계 '쓱데이' 매출 8600억원 달성(종합)

SSG닷컴 38%·W컨셉 84%↑ 등 온라인 계열사가 매출 견인

[아시아경제 조인경 기자] 신세계그룹이 지난달 25일부터 31일까지 진행한 '2021 대한민국 쓱데이' 행사에서 지난해보다 35% 증가한 약 8600억원의 매출을 거뒀다고 1일 밝혔다. 총매출(GMV)로 환산하면 약 9100억원 규모다.

올해는 비대면 방식의 온라인 행사 비중을 크게 늘리면서 쓱데이 전체 매출 중 SSG닷컴, 에스아이빌리지(S.I.VILLAGE), 굳닷컴(Guud.com), 신세계TV쇼핑 등 온라인 채널이 차지하는 비중이 지난해 35%에서 올해는 40%로 증가했다. 또 SSG닷컴이 전년 행사보다 38%, 신세계까사 56%, 신세계TV쇼핑 172% 등 그룹 내 온라인 계열사들의 매출이 크게 늘었다.

이마트 한우 매출 평소보다 7배 증가

이마트와 신세계백화점을 비롯한 오프라인 계열사도 매출 호조를 보였다. 이마트가 11월1일 '한우데이'를 앞두고 최대 50% 할인 판매한 한우는 이틀간 70억원 상당이 팔렸다. 2주 전 주말 매출과 비교할 때 약 7배, 지난해 쓱데이 행사 때보다는 약 10% 늘어난 규모다. 샤인머스캣 역시 양일간 매출은 2주 전 주말보다 290.5%, 지난해 쓱데이보다는 144% 늘었다.

이마트가 6개월간의 물량 계획을 통해 공수한 계란(알찬란 1판·30구)은 지난해 쓱데이 행사 때보다 매출이 25% 증가했다. 이밖에 조미료·통조림·냉동식품 등 '1+1' 행사와 50% 할인행사를 한 주요 생필품 매출도 평소보다 2배 이상 늘었다.

신세계백화점은 매장 방문객 수가 증가하고 행사 기간도 확대되며 매출 증가율이 전년 대비 104%를, 신세계프라퍼티는 75% 를 각각 기록했다.

특가 혜택으로 온·오프라인 모두 잡아

SSG닷컴은 행사 막바지인 31일 오후 8시 이후 고객이 몰리며 당일 방문자 수가 지난해보다 59% 가량 늘어나며 지난 행사 때보다 매출이 38% 증가했다. 일평균 신규 고객 수는 66% 급증하고, 선착순 10만명에게 발급한 '장바구니 쿠폰'은 발급 3시간만에 모두 마감됐다.

올해 처음 쓱데이 행사에 합류한 W컨셉은 쓱데이 기간 방문자 수가 지난해 대비 72%, 행사 기간 매출은 전년 대비 84% 신장했으며, 신세계인터내셔날의 경우 31일 에스아이빌리지 매출이 전년 대비 747% 증가하며 자체 일매출과 월매출 기록을 갱신했다. 신세계까사는 굳닷컴 50% 페이백 행사 인기에 힘입어 전체 실적이 56% 늘었다.

신세계TV쇼핑은 모바일·TV 방문객이 전주 대비 15% 증가하며 전체 매출이 전년 대비 172% 늘었고, 조선호텔앤리조트 역시 조선팰리스, 그랜드조선 등 호텔 숙박권과 식음업장 이용권 인기로 매출이 101% 신장했다.

오는 3일까지 '애프터 쓱데이' 지속

신세계그룹은 이번 쓱데이 기간 고객들의 성원에 보답하기 위해 이날부터 오는 3일까지 사흘간 '애프터(AFTER) 쓱데이' 행사를 온라인 채널 위주로 진행한다.

SSG닷컴은 매일 오전 9시부터 선착순 3만 명에게 5~10% 할인이 가능한 쿠폰팩 3종을 제공한다. 카테고리 별로 최대 8만원까지 할인이 적용되며, 오픈마켓 상품을 제외한 전 상품이 대상이다. 쓱데이 기간 구매가 많았던 상품을 엄선해 소개하는 '쓱데이 명예의 전당' 행사와 패션, 뷰티, 가전, 리빙, 생필품 등 주요 카테고리 베스트 상품을 한데 모아 특가에 선보이는 '쓱데이 베스트 앵콜전'도 준비했다.

W컨셉은 매출 상위 30여개 브랜드를 최대 65%까지 할인 판매하는 '탑브랜드 스페셜 오퍼 기획전'을 연장 운영한다. 에스아이빌리지 (S.I.VILLAGE)는 7일까지 명품 패션 및 국내 패션 브랜드 구매 시 최대 70% 할인 혜택을 제공한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr