[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트가 오는 8일까지 근속 8년 이상 전 직급 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 이는 올해 들어 두 번째다.

1일 롯데마트에 따르면 현재 8년 차 이상 직원은 1200여명이다. 롯데마트 전체 직원 약 4500여명 중 27% 가량이 희망퇴직 대상자다.

희망퇴직자에게는 근속 기간에 따라 기본급의 최대 30개월 분량 위로금을 지급하고, 재취업 지원금 2000만원을 일괄 지급할 예정이다. 자녀학자금도 2인까지 최대 1000만원을 준다.

앞서 롯데마트는 지난 2월 직급별 동일 10년 차 이상 정직원을 대상으로 창사 이래 첫 희망 퇴직을 실시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr