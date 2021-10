진원생명과학, 코로나19 경구용 치료제 임상2상 IND EMA·불가리아 승인

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,500 2021.11.01 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!진원생명과학 코로나19 백신, 햄스터에서 변이 바이러스 감염 예방중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다! close 은 코로나19 증상으로 병원에 입원한 환자들이 임상적으로 악화되는 것을 방지하는 코로나19 경구용 치료제인 GLS-1027의 임상2상 연구가 유럽의약품청(EMA)과 불가리아 허가당국으로부터 승인을 받았다고 1일 밝혔다.

이 임상 연구는 무작위, 위약 대조, 이중 맹검 임상2상 연구로 이미 미국, 한국, 북마케도니아에 승인을 받았고 유럽(불가리아)을 포함해 총 12개 기관에서 진행된다.

진원생명과학은 햄스터 공격감염연구를 통해 GLS-1027이 처음 발견된 코로나19 바이러스뿐만 아니라 백신에 저항성이 매우 높은 남아공에서 발견된 베타변이주에서도 폐렴을 감소시켰고 중증 폐렴의 병리학적 특징들인 바이러스에 의해 유도되는 세포융합체 형성과 세포이형성을 탁월하게 감소시켰다고 밝힌 바 있다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “우리 회사가 EMA로부터 임상2상 승인을 받은 첫 사례로 향후 국내 판매 및 글로벌 마케팅의 타깃이 미국뿐만 아니라 유럽으로 확대되는 매우 중요한 이정표”라며 “불가리아에서는 코로나19 3차 대유행이기에 GLS-1027의 다국가 임상시험을 위한 대상자 모집이 신속하게 진행될 것”이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr