유승민 "개 식용 문제 선택인가" 묻자 윤석열 "식용 개는 따로 키우지 않나"

尹, 사회적 합의 필요 "차별금지법도 같은 것 아니냐"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자들이 벌인 마지막 토론회에서 유승민 전 의원과 윤석열 전 검찰총장이 '개 식용' 정책 문제를 놓고 맞붙었다.

31일 제10차 합동토론회가 열린 저녁 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 유 전 의원이 "댁에서 강아지도, 고양이도 기르시고 그런데 공약 중 반려동물에 관한 공약을 발표를 안 했다"면서 "개를 식용으로 하는 문제에 대해서 어떻게 생각하느냐 질문을 받으니까 선택의 문제여서 함부로 말하기 곤란하다 했다"고 물었다.

윤 전 총장은 이에 대해 "개인적으로는 반대하지만 국가 시책으로 (금지)하는 것은 많은 분들의 사회적 합의가 있어야 되지 않겠냐"고 답했다.

다시 유 전 의원이 "반려동물을 키우고 사랑하는 반려인 인구가 1500만쯤 된다. 개 식용 문제에 대해 굉장히 민감하다"면서 "반려동물의 학대나 이런 문제와 직결된다"고 했다. 그러자 윤 전 총장은 "반려동물 학대가 아니고 식용 개라고 하는 것은 따로 키우지 않느냐"고 말했다.

유 전 의원이 놀라면서 "따로 키우는 식용 개는 같은 개가 아니냐"고 재차 묻자 윤 전 총장은 "하여튼 반려동물에 대해서는 그것은 우리 가족에 준해 갖고 대우를 해야 된다"고 했다.

"식용 개 (발언이) 진짜 이해가 안 된다"고 유 전 의원이 지적하자 윤 전 총장은 "제 입장으로는 반대하지만 법으로 제도화 하는 데는 여러 사람의 합의가 필요하다. 차별금지법도 같은 것 아니냐"고 답변했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr