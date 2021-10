이재명 "재난지원금 최소 30만~50만 더 지급해야…추경·본예산 논의해야"

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 전국민 재난지원금과 관련해 최소 30만~50만원은 지급돼야 한다는 뜻을 밝혔다.

이 후보는 31일 이날 경기 고양시 상암농구장에서 2030세대 여성과 생활체육 행사를 마친 뒤 기자들과 만나 "1인당 100만원은 해야 한다고 생각하는데, 현재 48∼50만원 가까이 지급됐다"며 "코로나 국면에서 추가로 최하 30∼50만원은 해야 한다"고 말했다.

그는 "국내총생산(GDP) 대비 지원 규모가 1.3%에 불과해 적다"며 "국가 역량이 부족해서도 아니고 재정 판단의 오류 같다"고 언급했다. 이어 "경제적 어려움을 겪은 국민을 지원하고 국가 방역에 협조한 국민을 위로하고 격려드리는 복합적 효과를 위해서는 추가지원이 필요하다"고 밝혔다.

이 후보는 "제가 일방적으로 정할 수 있는 게 아니다. 한 당의 후보로서 제안드린다"며 "시기와 금액, 방법, 추경으로 할지 본예산으로 할지 등은 당과 재정 당국이 협의해야 한다"고 요구했다.

