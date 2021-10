중국 10월 제조업 PMI 49.2…두달 연속 '경기 위축'

[아시아경제 이창환 기자] 전력난과 원자재 가격 급등 등 여러 악재로 인해 중국의 제조업 경기가 2개월째 위축 국면에 있는 것으로 나타났다.

중국 국가통계국은 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.2로 집계됐다고 31일 밝혔다.

이는 전월(49.6)보다 낮아진 수치다. 지난 9월에 19개월 만에 처음으로 50 밑으로 떨어진 데 이어 추가 하락했다.

기업 관계자 조사를 바탕으로 작성되는 제조업 구매관리자지수는 기준선인 50보다 위에 있으면 경기 확장 국면에, 50보다 밑에 있으면 경기 위축 국면에 있다고 해석된다.

세계적 원자재 가격 급등, 중국 내 코로나19 산발적 확산, 전력 대란, 헝다 사태로 인한 부동산 시장 급랭, 세계 공급망 병목 현상 등의 복합 영향으로 중국 경기가 예상보다 빠르게 둔화하는 모습이다.

중국의 3분기 경제 성장률은 1년 만에 가장 낮은 4.9%(작년 동기 대비)까지 떨어졌다.

