로봇 굴려서 '쾅' 넘어뜨린 이재명, 학대 논란에 발끈…"원래 이렇게 테스트"

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 최근 로봇 박람회에서 시연용 로봇을 굴려 넘어뜨린 장면을 두고 과격하다는 논란이 일자 "가짜뉴스"라며 정면 대응했다.

이 후보는 31일 자신의 페이스북을 통해 "일부 언론이 '이재명이 로봇 박람회에서 로봇을 일부러 넘어뜨렸다'고 비난한다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "임무 수행 중 외부충격을 견디고, 넘어진 후 자세를 복원하는 능력은 매우 중요한 로봇 능력"이라며 "이 로봇은 넘어져도 자세 복귀 능력이 있다고 해서 추격 테스트에 이어 전도 테스트로 넘어뜨려 본 결과 텀블링으로 훌륭하게 원자세 복귀를 했다. 칭찬받을 성능이었고 칭찬 드렸다"고 당시 상황을 설명했다.

그는 시연 로봇을 테스트한 당시 상황과 해외 로봇 테스트 영상도 함께 첨부했다.

그러면서 "로봇 테스트에 익숙하지 않은 분들이야 그럴 수 있지만, 일부 언론이 복원 장면은 삭제한 채 넘어뜨리는 일부 장면만 보여주며 과격 운운하는 건 가짜뉴스"라고 지적했다.

또한 이는 "스테이크 먹었더니 '식당에서 칼 휘둘렀다'고 하는 것과 다르지 않다"고 덧붙였다.

이어 "제대로 된 언론이라면 의도를 가지고 왜곡하지 말고 사실 전체를 보도해야 한다"며 "언론의 신뢰를 해치는 부실취재, 왜곡·조작 보도가 더 없기를 바란다"고 강조했다.

앞서 이 후보는 지난 28일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 '2021 로보월드' 행사에 참석했다. 행사에서 이 후보가 한 참가업체의 4족 보행 로봇을 굴려 넘어뜨리자 이 장면을 두고 일각에서 '과격한 게 아니냐'는 비판이 나왔다.

