세븐일레븐, MD추천 와인 4종 출시…“해외 가격 따라 잡기”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 11월 MD추천 와인으로 칠레 와인 3종과 호주 와인 1종 등 레드 와인 4종을 출시한다고 31일 밝혔다.

이번 와인 4종은 해외 가격 따라 잡기가 테마다. 해외 가격에 준하는 수준으로 국내 가격보다는 평균 30% 이상 저렴하다.

세븐일레븐은 11월 한 달간 네이버페이와 카카오페이 혹은 페이코인으로 와인 구매 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 12일부터 30일까지는 행사카드로 구매시 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

세븐일레븐 관계자는 “최근 와인 카테고리 매출이 꾸준히 증가함에 따라 매달 합리적인 가격에 좋은 와인을 구성해 선보이고자 한다”며 “이번 달에는 와인 관련 애플리케이션(앱)을 통해 검증된 상품을 엄선한 만큼 가격뿐 아니라 품질까지 모든 면에서 자신 있는 구성”이라고 말했다.

